La manovra è legge: ma solo a luglio la verità sulle tasse

Una manovra che rinvia nel tempo l'entrata in vigore di molti capitoli importanti e che allo stesso tempo rischia di lasciare al prossimo autunno la stessa pesante eredità, sotto forma di ulteriori clausole di salvaguardia: ovvero aumenti di imposta da disinnescare. La legge di Bilancio è stata approvata in via definitiva dalla Camera, dopo un voto di fiducia che ha visto 334 sì, 232 no e 4 astenuti. Il dibattito è proseguito fino a tarda notte, per l'ostruzionismo delle opposizioni, per l'approvazione della legge vera e propria.

La discussione si è però accesa su una sortita di Barbara Lezzi (M5S) che ha accusato l'attuale ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova di aver distratto 40 su 300 milioni destinati all'eminenza Xylella: soldi che sarebbero andati a un Gal (gruppo azione locale, una sorta di consorzio) presieduto dal segretario della Bellanova stessa. «Dichiarazioni offensive e senza fondamento perché quei fondi sono stati stanziati dal precedente governo», ha replicato il ministero delle Politiche agricole.

Tornando al testo della manovra, nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento il governo ha tentato di calmare la protesta nata per l'istituzione di alcuni nuovi tributi (plastica e bibite analcoliche) o per l'inasprimento di altri (Irpef sulle auto aziendali in uso promiscuo). Della strategia di ammorbidimento fa parte anche il rinvio dell'entrata in vigore di alcuni tributi. Un fondo di 3 miliardi dovrebbe garantire a partire dal mese di luglio la riduzione del cuneo fiscale a beneficio dei lavoratori dipendenti. Il ministro dell'Economia ha già fatto sapere che il confronto con le parti sociali partirà già dal mese di gennaio. Ma a metà anno dovrà partire anche la discussione sulla complessiva riforma della tassazione. E inevitabilmente il governo dovrà affrontare il nodo delle clausole di salvaguardia: nel 2021 restano in vigore oltre 20 miliardi di aumenti. L'impegno è togliere tutto.

