Manovra 2020, arrivano i commissari per le zone economiche speciali: prende forma il piano Sud

Tutto il pacchetto di misure per il Sud approvato dal Consiglio dei ministri a metà ottobre resta nella legge di Bilancio 2020. Niente tagli, superata anche la verifica di maggioranza, ultimo scoglio prima dell'approdo della manovra alle Camere. Soddisfatto il ministro per il Mezzogiorno e la coesione territoriale, Peppe Provenzano, che delle misure è stato l'ispiratore oltre che il principale sostenitore. Confermate la riprogrammazione delle risorse del Piano sviluppo coesione; la proroga di un anno del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno; le nuove norme che assegnano un credito d'imposta al 50 per cento alle regioni meridionali per investimenti in ricerca e sviluppo «effettuati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020»; e le risorse, pari a 200 milioni, per il rilancio delle aree interne a carico del Fondo di rotazione fino al 2022.

LEGGI ANCHE Manovra, è lite su auto e pensioni

Particolare attesa c'era per la nuova governance promessa da Provenzano per snellire l'operatività delle Zes, le Zone economiche speciali che dovrebbero garantire attraverso i porti l'auspicato rilancio dell'economia meridionale. Al titolo VI della manovra è prevista la nomina di Commissari di governo per ciascuna delle Zes, con l'incarico di coordinare quello che gli attuali Comitati di indirizzo, previsti dalla legge istitutiva, non sono evidentemente riusciti a garantire, almeno finora. I Comitati restano in carica e nella loro composizione (il presidente dell'Autorità portuale, i rappresentanti della Regione, della Presidenza del Consiglio e del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture) ma il segnale lanciato dal governo è chiaro. I commissari dovranno in sostanza garantire a questo nuovo strumento di sviluppo la marcia in più che tutti si aspettano, ora peraltro che l'accesso al credito d'imposta per chi farà investimenti nelle Zes è pienamente operativo oltre che automatico. La prima nomina del nuovo coordinatore riguarderà peraltro proprio la Campania che ha fatto da battistrada alle Regioni meridionali nell'approvazione del Piano di indirizzo (da parte della Regione) e nella sperimentazione della legge. Dopo sono arrivate la Calabria, la Basilicata e la Puglia, con Gioia Tauro, Bari e Taranto che si sono aggiunte a Napoli (comprendente anche Castellammare di Stabia e Salerno).



Via libera anche al rafforzamento della clausola delnel Mezzogiorno per «ridurre i divari territoriali» (e anche questo era uno dei punti fermi delle proposte di Provenzano) che impone alle amministrazioni centrali di destinare al Sud quella quota, stabilita in base alla proporzione della popolazione. Le modalità di verifica saranno stabilite con un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro per il Sud di concerto con il ministro dell'Economia. In manovra anche unassegnato ai Comuni del Sud «quale concorso alle spese per investimenti in infrastrutture sociali». E la nascita del Fondo «Cresci al Sud», dotato di 150 milioni, per il sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, troppo micro e poco inclini ad aggregarsi per poter sfidare la concorrenza internazionale. La gestione del Fondo, che opererà investendo nel capitale delle imprese, è affidata alla Banca del Mezzogiorno.

LEGGI ANCHE ​​Manovra, deducibilità Imu al 60% nel 2020 e 2021, poi al 100%

Sempre in tema Sud, ieri il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli ha firmato il decreto che disciplina le modalità per erogare le agevolazioni in favore di Pmi e reti d'impresa nelle cinque regioni Obiettivo 1. Le risorse a disposizione ammontano a 265 milioni.

Ultimo aggiornamento: 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA