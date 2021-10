Manovra 2022, cresce il fondo coesione per il Sud ma per i diritti essenziali la battaglia non è finita

La svolta non c'è ancora stata. Nella bozza della manovra di Bilancio del 2022 doveva essere la prima dopo vent'anni a definire i Livelli essenziali della prestazioni, almeno per alcuni servizi, tuttavia i Lep sono nelle intestazioni di tre articoli (39, 40 e 149 in base alla bozza entrata in Consiglio dei ministri) ma nel testo di concreto non c'è nulla. Una macchia nella manovra, per correggere la quale è in vista un accordo tra la ministra...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati