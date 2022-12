Manovra, oggi in Senato per la fiducia. Testo blindato. Pensioni, superbonus, reddito alimentare, bonus mobili: tutte le misure

Due giorni e mezzo di pausa. Il tempo di riprendersi dal tour de force pre-natalizio a colpi di sedute in notturna a Montecitorio, ed ecco che oggi si ricomincia con il rush finale. È all'ultimo miglio la prima Manovra del governo di Giorgia Meloni. Incassato il sì della Camera, arrivato la mattina della vigilia di Natale (dopo che per tutta la notte il testo era stato votato articolo per articolo da un'Aula sempre meno affollata), oggi la palla passa al Senato. E di nuovo, bisogna correre. Perché, per evitare l'esercizio provvisorio, il pacchetto di interventi da 35 miliardi di euro deve ottenere l'ok di Palazzo Madama entro il 31 dicembre. Senza possibilità di modifiche, pena un rimpallo del testo a Montecitorio che farebbe precipitare l'esecutivo dritto nello sforamento dei tempi. Dunque sarà di nuovo fiducia, con ogni probabilità tra domani e giovedì.