Manovra, l'aula della Camera inizierà ad esaminarla alle 20 di mercoledì

Martedì 4 Dicembre 2018, 20:01 - Ultimo aggiornamento: 04-12-2018 20:13

Mercoledì alle 15 a Montecitorio si terrà il question time. Alle ore 20 in Aula inizierà la discussione sullalegge di Bilancio. Secondo il deputato di LeU, Stefano Fassina: «Siamo di fronte a un gravissimo precedenteistituzionale. Per la prima volta, nel passaggio da una Camera all'altra, cambiano i saldi di finanza pubblica votati dal Parlamento in conseguenza dell'interazione con la Commissione europea». Secondo Fassina, inoltre: «L'allungamento fuori misura dei tempi nel passaggio a Montecitorio determina un'oggettiva impossibilità di discutereadeguatamente al Senato».