Manovra, Juncker: «Dire sì all'Italia sarebbe inaccettabile per gli altri paesi»

«Se accettassimo il derapage» previsto dalla manovra rispetto alle regole europee «alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l'accusa di essere troppo flessibili con l'Italia». Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker in un incontro con la stampa audiovisiva italiana italiana annunciando che oggi pomeriggio avrà un colloquio telefonico con il premier Giuseppe Conte. La dinamica della finanza pubblica italiana «mi dà molte preoccupazioni - continua Juncker - ma non abbiamo pregiudizi: ne discuteremo con l'Italia come facciamo con tutti gli altri Paesi».



Nel corso dell'incontro Juncker è poi tornato sull'argomento ribadendo che, se Bruxelles accogliesse così com'è la proposta di legge di bilancio presentata dall'Italia ci sarebbero «reazioni violente da parte di altri Paesi dell'Eurozona. L'euro è una moneta che appartiene a tutti - ha detto ancora il presidente della Commissione - e questo significa che deve essere gestita in modo collettivo». «Non accetto che si dica che l'Italia sia stata tratta in modo ingiusto, almeno non dalla Commissione», ha poi aggiunto ricordando che «la Commissione e io stesso siamo accusati da più governi in Europa e da più gruppi al Pe di essere stati troppo flessibili con l'Italia». «Ho voluto cambiare la griglia di lettura del Patto di stabilità e crescita - ha proseguito - aggiungendogli una griglia di lettura che rispetta i cicli di crescita propri di ciascun Paese. In seguito agli elementi di flessibilità introdotti nell'applicazione del Patto, l'Italia ha potuto spendere 30 miliardi di più che non avrebbe potuto spendere prima. Noi abbiamo introdotto le clausole di flessibilità per tenere contro delle riforme strutturali, non sufficienti ma comunque fatte, abbiamo tenuto conto della clausola per gli investimenti, abbiamo tenuto conto dei costi dei terribili terremoti che hanno colpito l'Italia e potrei continuare la lista».

E ha spiegato ancora: «Non ho commenti da fare sulle misure contenute» nella manovra, ma «guardo ai risultati in termini di bilancio e saldo». Il punto è quello di «rispettare gli impegni presi. Quelle dei contenuti è un affare italiano» e «se dicessimo che siamo contro» questa o quella misura «ci attaccherebbero. Giudicheremo senza entrare nei contenuti».

La Commissione non interviene sulle scelte specifiche della legge di bilancio italiana, ma si occupa del 'risultato finale, del saldo'. E a prima vista c'è uno scarto tra ciò che è stato promesso e ciò che il governo ha presentato oggi: mi interessa il saldo, ci sono gli impegni presi dall'Italia dal governo precedente e dal governo (di oggi) a livello del Consiglio europeo e a livello dei ministri delle finanze

il presidente della Commissione europea nel corso di un'intervista a Radio 24.

Martedì 16 Ottobre 2018, 12:54 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 15:15

», ha poi aggiunto