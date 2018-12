Manovra, Conte: l'Italia non ha cappello in mano. Merkel: fiduciosa su accordo

Venerdì 14 Dicembre 2018, 17:31 - Ultimo aggiornamento: 14-12-2018 18:25

«L'Italia non è con il cappello in mano, ha elaborato una manovra ben costruita, ben meditata e anche quest'ultimo passaggio non è frutto di un ripensamento dell'ultima ora». Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue.«Le riforme sono quelle che abbiamo pensato, le polemiche non hanno ragion d'essere», ha aggiunto il premier precisando come su reddito di cittadinanza e quota 100 non ci sono cambiamenti «né nella platea, né nel numero di interventi».«Non abbiamo mai pensato il 2,4% come indice contabile di sfida a qualcuno, all'Ue, o come un totem. Era la somma che ci poteva garantire di non tradire la fiducia dei cittadini. Nel momento in cui, sulla base delle stime tecniche, si sono liberate altre somme abbiamo liberato altre risorse», ha affermato ancora il premier.«Sono momenti febbrili e intensi per l'attività di governo. È un passaggio delicato per il Paese», ha continuato Conte sottolineando: «vorremo chiudere la negoziazione quanto prima». «Stiamo lavorando per poter compiere gli ultimi dettagli, per completare la nostra proposta», ha precisato il premier rispondendo a chi gli chiede se è previsto una riduzione del deficit strutturale. «La trattativa va a oltranza, anche nelle ore notturne», ha spiegato.«Non è stato affatto difficile convincere i vicepremier perché sin dall'inizio abbia seguito un percorso molto chiaro e razionale, quello di impostare una manovra anticiclica», ha proseguito Conte. «Ho sempre detto che avremmo prima studiato le riforme e poi tracciato i numeri. Le stime tecniche arrivate, abbiamo avuto un numero finale che mi ha consentito di recuperare risorse, né più né meno».«Sono fiduciosa che un'accordo possa essere raggiunto». Così la cancelliera tedesca Angela Merkel ha commentato le trattative in corso a Bruxelles tra Commissione Ue e governo italiano per trovare un'intesa che scongiuri l'apertura di una procedura per debito eccessivo. «Il dialogo in corso è positivo, oggi Conte mi ha descritto approfonditamente il piano di riforme dell'Italia. Resto pienamente dalla parte della Commissione a cui spetta valutare» la manovra.