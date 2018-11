Manovra, Di Maio attacca: «Austria e Olanda ci chiedono lacrime e sangue»

Giovedì 15 Novembre 2018, 13:20 - Ultimo aggiornamento: 15-11-2018 13:48

Ancora alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra.«Quando Austria e Olanda ci chiedono di rispettare tutte tutte le regole, chiedono una manovra lacrime e sangue che è esattamente l'opposto di quanto ci hanno chiesto gli italiani il 4 marzo», afferma il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio. «Noi andiamo avanti perché l'alternativa è massacrare ancora di più i pensionati, massacrare ancora di più disoccupati e massacrare ancora di più le imprese. L'alternativa non può essere questa», ha aggiunto il vice premier.«Mi dispiace in particolare che l'Austria si stia comportando così - dichiara Di Maio - perché oggi il governo austriaco, nonostante io sia lontanissimo dalla loro ideologia, dovrebbe rappresentare quella generazione di nuove forze politiche di governo che volevano cambiare l'Europa ma in realtà stanno andando nella stessa direzione del passato: chiedere all'Italia di continuare a massacrare gli italiani».