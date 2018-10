Manovra, Confindustria: rischio aumento tasse. Di Maio: «Non torniamo indietro». Spread vola a 300

Per gli economisti di Confindustria «l'aumento del deficit» previsto dal governo «è poca cosa rispetto agli impegni politici assunti: se le coperture non saranno ben definite - avvertono - si rischia ex post un rapporto deficit/pil più alto». Per il CsC «l'aumento del deficit serve per avviare parti del contratto di Governo di sostegno al welfare», come su reddito di cittadinanza o pensioni, poi «molto difficili da cancellare se non in situazioni emergenziali. Ciò potrebbe portare a più tasse in futuro e ad aumentare il tasso di risparmio già oggi».



Di Maio guarda avanti. «Il governo non torna indietro: chi si illude, come il Centro Studi di Confindustria, sappia che si sta facendo una cattiva idea. Nella manovra ci saranno tutte le misure previste dal contratto». Lo afferma il vice premier Luigi Di Maio, parlando alla Camera. «La cifra del 2,4% è confermata nel 2019: per quanto riguarda il 2020 e il 2021 stiamo pensando all'abbassamento del debito e la crescita del Pil con tagli massicci a sprechi». Lo afferma il vice premier Luigi Di Maio parlando con i cronisti alla Camera.



Spread vola. Lo spread tra Btp e Bund accelera e risale a 300 punti base mentre il vicepremier Di Maio commenta la Manovra del governo in un punto stampa alla Camera. Il rendimento del titolo italiano a 10 anni - sugli schermi Bloomberg - è in rialzo al 3,42%.

Nuovo scontro sui conti italiani. Confindustria, tramiteil suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo spread che, in concomitanza delle parole del vicepremierschizza nuovamente oltre quota trecentoIl Pil nel 2018 crescerà solo dell'1,1% e nel 2019 dello 0,9%. Sono le nuove stime del Centro studi di Confindustria che non incorporano la Manovra. Il CsC ritiene «un'ipotesi molto forte, difficile da realizzare» quella ipotizzata dalla Nota di aggiornamento del Def all'1,6 per cento per il prossimo anno: «Dipende dalla composizione della Manovra - dice il capo economista Andrea Montanino - ma servirebbe il doppio della crescita negli ultimi due trimestri del 2018 e lo 0,4-0,5 per cento in ogni trimestre del 2019. Una crescita che negli ultimi sette anni è stata realizzata solo due volte».