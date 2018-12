Manovra alla prova della fiducia: Fi con pettorine azzurre, bagarre alla Camera

Alle 17 hè iniziata la seduta alla Camera per le dichiarazioni di voto per la fiducia sulla manovra. Prima, una breve riunione di alcuni membri dell'esecutivo a Montecitorio. Il primo ad arrivare nella sala del governo della Camera è stato il vicepremier Luigi Di Maio seguito, dopo pochi minuti, dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. Poco dopo è arrivato anche il premier Giuseppe Conte che, dopo essere passato per la sala del governo della Camera, è entrato in Aula.

Il presidente della Camera Roberto Fico ha sospeso la seduta per 5 minuti dopo che i deputati di Forza Italia hanno indossato delle pettorine azzurre con scritte come 'Giù le mani dal no profit' e 'Basta tassè. Fico ha chiesto ai commessi di intervenire e poi ha sospeso la seduta. I deputati azzurri con ancora indosso le pettorine sono poi stati accompagnati fuori dall'Aula dai commessi. La seduta é quindi ripresa con l'intervento

della deputata M5S Teresa Manzo. I dei deputati di Forza Italia, intanto, indossando i gilet azzurri hanno continuato la loro protesta davanti a Montecitorio dando vita a un flash mob.



«Con questa manovra il popolo italiano torna sovrano e torna a decidere, se non é questo il Parlamento, che cos'è?», dice la deputata M5S Teresa Manzo. Quando parla dei «truffati delle banche non tutelati dal precedente governo» dai banchi del Pd scandiscono «condono, condono» e quando parla di «poveri che cercano da mangiare nella spazzatura» i dem insorgono, richiamati dal presidente Fico che esorta a far concludere l'intervento. Emanuele Fiano del Pd chiede «di non venire offesi».

Sabato 29 Dicembre 2018, 18:15 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2018 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA