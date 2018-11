Manovra, Conte e Tria prendono tempo con l'Ue: l'obiettivo è arrivare a maggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 23 Novembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Conte e Giovanni Tria cercano di comprare tempo. Il M5S è infatti disposto a pagare molto, moltissimo, pur di arrivare alle elezioni europee di maggio. La Lega, dal canto suo, finge di adeguarsi. Salvini guarda da lontano, senza troppa convinzione, il lavoro di Conte e Tria e, se può, prova a complicarlo chiedendo aiuto a Babbo Natale e attaccando Bruxelles e i commissari Ue.«Visto! Lo spread non sale come qualcuno pensava o sperava», sosteneva ieri Laura Castelli, sottosegretaria al Mef in quota M5S, poco prima di entrare in aula ad ascoltare il presidente del Consiglio. La Castelli è raggiante per la perfomance della sera precedente a Porta a Porta e per lo spread che non è schizzato dopo la bocciatura della manovra da parte di Bruxelles: «La verità è che si dicono cose assurde. Come quella dei dieci miliardi che dovremmo pagare. Faremo reddito e pensioni prima delle elezioni europee. E' scritto nel contratto e i soldi ci sono». La certezza della sottosegretaria diventa la scommessa di Conte e Tria che domani sera a Bruxelles incontreranno il presidente della Commissione Jean Claude Juncker in modo da sostenere l'idea che possa esserci ancora una trattativa dopo la bocciatura. «Perchè c'è una trattativa?», la risposta sorniona che ieri Giancarlo Giorgetti dava a chi chiedeva conto di possibili novità.