Manovra, vertice da Conte con Pd, M5S, Leu e IV. Di Maio: «L'Iva non si tocca»

Vertice di governo a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio,, insieme al ministro dell'Economia, riunisce tutti i partiti che sostengono la maggioranza in vista del varo della nota di aggiornamento al Def, che farà da cornice alla manovra. Per la prima volta al tavolo siede Italia Viva, con il capodelegazione Teresa Bellanova. Per l'M5S - ha constato l'ANSA - c'è il sottosegretario Riccardo Fraccaro, per il Pd Dario Franceschini. Leu è rappresentata dal ministro Roberto Speranza.