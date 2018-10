Def, ipotesi rottamazione delle mini-cartelle più vecchie

Nel decreto fiscale collegato alla manovra spunta l'ipotesi stralcio totale, cioè cancellazione del debito delle mini-cartelle sotto i mille euro più vecchie: quelle tra il 2000 e il 2010. È una delle ipotesi allo studio in vista del decreto fiscale collegato alla manovra che dovrebbe contenere la 'pace fiscalè fortemente voluta dalla Lega.LEGGI ANCHE Manovra, Parlamento verso conclusione lavori su NADEF Come riferiscono fonti di maggioranza si tratta ancora di una ipotesi di lavoro, presente comunque in una bozza più avanzata del provvedimento, che consentirebbe di liberare il 'magazzinò della ex Equitalia di un quarto dei crediti non riscossi, cancellando il 25% delle cartelle.