Manovra, Salvini: Bruxelles attacca un popolo. Di Maio: «Non ci fermeremo»

«Sappiamo di essere l'ultimo argine per la salvaguardia dei diritti sociali degli italiani. E per questo non vi deluderemo. Sappiamo che, se dovessimo arrenderci, farebbero velocemente ritorno gli »esperti« pro banche e pro austerity. E quindi non ci arrenderemo. Sappiamo che stiamo percorrendo la strada giusta. E perciò non ci fermeremo». Lo scrive su Facebook - poco dopo la bocciatura europea alla manovra - il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio.

Martedì 23 Ottobre 2018, 15:39 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2018 16:25

«Non stanno attaccando un governo, ma un popolo. Sono cose che fanno irritare ancora di più gli italiani e poi qualcuno si lamenta che l'Unione Europea è al minimo della popolarità». Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine della sua visita a Bucarest.LEGGI ANCHE Bruxelles boccia la Manovra e chiede all'Italia una nuova Legge di Bilancio Bruxelles boccia la manovra italiana? «Spero che non sia così, altri Paesi hanno fatto di peggio. Ma se sarà così noi andremo avanti, io non tolgo un euro per i giovani, per cancellare la Fornero, per i disabili», aveva già detto oggi il ministro dell'Interno aggiungendo che «se leggeranno i numeri con obiettività smetteranno di mandare lettere».«L'unico organismo che potrà migliorare la manovra è il parlamento italiano, non togliamo un solo centesimo dalle tasche degli italiani. Ascoltiamo tutti ma non torniamo indietro», ha aggiunto Salvini. «La manovra contiene 15 miliardi di euro di investimenti e non toglieremo un solo euro da questo. Risponderemo a tutte le lettere, sono pronto ad incontrare anche domani il presidente della Commissione europea per spiegargli la manovra, ma nessuno toglierà un euro dalle tasche degli italiani», ha aggiunto il vice premier.«Non abbiamo intenzione di uscire dall'euro né dall'Ue ma vogliamo cambiare le regole di Bruxelles che danneggiano l'Italia», ha poi aggiunto Salvini.