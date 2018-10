Manovra, Salvini smentisce Di Maio: «Per il reddito di cittadinanza bastano 8 miliardi, non 10»

«Nella manovra ci saranno 16 miliardi per i due interventi principali, reddito di cittadinanza e abolizione della legge Fornero. Ma in questa cifra ci saranno anche l'aumento delle pensioni di invalidità, il quoziente familiari, un premio alle famiglie numerose con contributo alla natalità». Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Radio Anch'io. Quindi non ci sono 10 miliardi per il reddito?, gli è stato chiesto. «Se la matematica non è un'opinione, se ce ne sono 7-8 per la Fornero, ce ne sono 8 per il reddito», ha detto. Una frase non allineata con i conti del M5s che indicava in 10 miliardi i costi del reddito di cittadinanza.



«Sull'abolizione della Fornero - ha spiegato Salvini - l'investimento varia tra i 7 e gli 8 miliardi a seconda di quanti sceglieranno di andare in pensione nel 2019. Abbiamo scelto di non fare penalizzazioni e di non mettere paletti, come limiti di reddito. La Fornero è stata una legge ingiusta - ha ribadito - e va abolita».

«No, non faremo marcia indietro» sulla manovra se lo spread continua a salire. Se tagli le tasse - ha aggiunto - aiuti la crescita, noi puntiamo a un'Italia che non cresce dello zero virgola, ma del due, del due e mezzo».



Matteo Salvini punta anche il dito contro «i toni di alcuni commissari europei, come questo Moscovici che dice che Italia è un paese xenofobo» o «Juncker che dice che facciamo la fine della Grecia». «Questo governo - ha aggiunto - ha il gradimento del 60% degli italiani».

