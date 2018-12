Manovra, Tria: «Mie dimissioni? Ipotesi che non esiste» Palazzo Chigi: «Governo compatto»

«Le dimissioni sono un'ipotesi che non esiste». Lo ha detto il ministro per l'Economia Giovanni Tria oggi a Venezia a margine di un convegno dell'Ocse. Sull'ipotesi di contatti con esponenti politici dell'opposizione il ministro ha aggiunto «non c'è nessun messaggio».



«Il ministro Tria sta svolgendo il suo lavoro con serietà e impegno, in piena sintonia con l'azione dell'esecutivo. Tutto il resto sono fantasiose ricostruzioni destituite di ogni fondamento. In questa delicata fase di dialogo con l'Ue sulla manovra economica il governo va avanti compatto». È quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi.



«Smentisco categoricamente qualsiasi voce sulla volontà di far dimettere il ministro Tria. Ho visto che veniva attribuita addirittura al Movimento 5 stelle. Giovanni Tria sta facendo un grande lavoro e squadra che vince non si cambia: deve restare al ministero dell'Economia». Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio ospite di Radio 24

Venerdì 7 Dicembre 2018, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 07-12-2018 13:37

