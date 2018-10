Tria: «Spread a 320 insostenibile a lungo, piani B alla manovra non ce ne sono»

manovra il ministro dell'economia Giovanni Tria nel salotto di Porta a Porta, ospite di Bruno Vespa. «Per ora non ci sono dei motivi - dice - perché pensiamo che la manovra sia corretta. È corretta perché il contesto economico è cambiato da giugno ad oggi. Credo che un Governo si debba muovere seriamente nel contesto in cui opera: mi fa pensare che dobbiamo avere questo tipo di manovra espansiva. Credo anche che la Commissione Europea debba spiegare perché boccia una manovra».



Moscovici e la scarpa di Ciocca: «Si sorride e poi ci si risveglia con il fascismo» Ha parlato dellail ministro dell'economia Giovanninel salotto di Porta a Porta, ospite di Bruno Vespa. «Per ora non ci sono dei motivi - dice - perché pensiamo che la manovra sia corretta. È corretta perché il contesto economico è cambiato da giugno ad oggi. Credo che un Governo si debba muovere seriamente nel contesto in cui opera: mi fa pensare che dobbiamo avere questo tipo di manovra espansiva. Credo anche che la Commissione Europea debba spiegare perché boccia una manovra».

Spread insostenibile. Lo spread a 320 è una febbre a 40, insostenibile a lungo, o a 37 che si può gestire? Ospite di Porta a Porta il ministro dell'Economia Giovanni Tria risponde: «Non è 40 ma neppure 37. È un livello che non possiamo considerare di mantenere troppo a lungo». Sottolinea che «non ci sono motivi fondamentali» che giustifichino questi livelli: «I fondamentali dell'Italia sono solidi». Il problema «é l'incertezza politica su dove il Governo vuole andare a finire». Come sull'euro che, ribadisce, nessuno mette in discussione.



Nessun piano B.

, pensiamo che la Manovra sia corretta». Così ha risposto il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Porta a Porta alla domanda se il Governo sia disposto a cambiare la Legge di bilancio nel caso la situazione dei mercati peggiori e la Ue la bocci definitivamente. «Non è questione di essere disposti o non disposti, ci sono delle incertezze, i mercati devono credere alla Manovra. Monitoreremo quello che accade con analisi razionali e decideremo come fare, per ora non ci sono elementi nuovi», ha aggiunto. «Non ho nessun piano B, il Mef controlla ed è pronto a intervenire.», ha comunque sottolineato il ministro.

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 18:41 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per ora non ci sono motivi