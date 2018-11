Manovra, oggi la lettera alla Ue: sì alla clausola "salva deficit"

Martedì 13 Novembre 2018, 07:28 - Ultimo aggiornamento: 13-11-2018 11:49

Oggi è il giorno della risposta a Bruxelles. Entro questa sera, quando Giuseppe Conte riunirà il Consiglio dei ministri, il governo dovrà replicare alla stroncatura della legge di bilancio fatta dalla Commissione europea. E il premier, giocando di sponda con il ministro dell'Economia Giovanni Tria e sostenuto dalla silenziosa moral suasion del Quirinale, spera di riuscire a dare a Bruxelles una risposa non troppo urticante. Anzi, «almeno in parte conciliante». L'obiettivo: evitare una procedura d'infrazione (data ormai per scontata) troppo rapida ed eccessivamente dura. Ma Luigi Di Maio e Matteo Salvini frenano. E nulla è scontato.Tria - che ieri non è stato invitato al summit (poi saltato causa crisi di nervi) tra Salvini e Di Maio e non l'ha presa bene - vorrebbe scrivere nella manovra una previsione di crescita inferiore all'1,5%. Perché non c'è un solo istituto economico che non la ritenga azzardata. E perché, come spiegano al Tesoro, «non è il caso di apparire degli irresponsabili, è necessario mandare un segnale di serietà e di appeasement alla Commissione». Si parla di crescita all'1,1-1,2% nel 2019.Lo stop di Di Maio e Salvini però non è tardato: «Cambiare opinione», ha fatto sapere il leader leghista, «sarebbe come rinnegare l'efficacia delle misure che abbiamo proposto. Meglio, molto meglio, potenziare piuttosto la parte delle spese per investimenti». E Di Maio: «Crediamo nella crescita che abbiamo individuato. Quindi la nostra manovra di bilancio resta fedele agli obiettivi che si è data».Non c'è però solo il nodo della crescita. Tria nella risposta alla Commissione vuole inserire delle clausole automatiche taglia-spesa, se il deficit-Pil dovesse salire oltre il 2,4%. Più un «impegno per nuove privatizzazioni» (non si sa bene quali) e la richiesta di nuova flessibilità da 1-2 miliardi per i danni causati dall'alluvione. E intende soprattutto rendere solenne la promessa, per ora solo bisbigliata per non irritare oltremisura Di Maio e Salvini, che «i fondi spesi per il reddito di cittadinanza e quota 100 saranno decisamente inferiori ai 16 miliardi indicati in manovra, in quanto i due provvedimenti partiranno a aprile. Se va bene...».LE APERTUREQuesto, tutto questo, deve però essere ancora messo nero su bianco. L'occasione sarà un vertice tra Conte, Tria, Di Maio e Salvini in programma prima del Consiglio dei ministri fissato per le otto di sera. I due azionisti di maggioranza hanno fatto sapere di essere disponibili ad accettare le clausole automatiche taglia-spesa. E spingono il ministro a potenziare la voce investimenti. Anche a costo di dover rinunciare a qualche miliardo per reddito e riforma della legge se, com'è probabile partiranno in leggero ritardo o, come prevede perfino Salvini, la platea dei beneficiari di quota 100 si ridurrà spontaneamente a causa delle penalizzazioni.Al riguardo Di Maio è più cauto. Rispetto al leghista non ha intenzione di concedere granché alla Commissione. E la differenza di toni tra i due salta agli occhi. Salvini di buon mattino dichiara agli allievi della Polizia: «Devo lasciare questa riunione per andare a difendere, come un pacchetto di mischia rugbistico, quello che abbiamo messo in manovra». Poi, dopo un lungo incontro con Conte («la presenza di Tria non era prevista», fanno sapere a Palazzo Chigi e al Tesoro), il capo della Lega si corregge: «Modifiche alla manovra? Chiedete a Tria. Per quello che mi riguarda i fondamentali non si toccano, ma se si vogliono spostare cifre dalla spesa corrente agli investimenti parliamone...». E questo parliamone riguarda, appunto, la possibilità che una parte del 16 miliardi destinati a reddito di cittadinanza e quota 100 vadano a spingere effettivamente la crescita. Una prospettiva che incontra l'assoluta contrarietà di Di Maio che sull'attuazione del reddito si gioca la carriera politica.Conte, in ogni caso, si prepara nelle prossime ore a volare a Bruxelles per incontrare Jean-Claude Juncker e chiedere al capo della Commissione un po' di indulgenza.