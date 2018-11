Manovra, il vertice diventa un giallo. Conte vede Salvini e Giorgetti

Diventa un caso il vertice di governo sulla manovra.



C'è stato un «incontro informale», questa mattina, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte anche con il vicepremier Luigi Di Maio «per un aggiornamento sulla Libia e la manovra», affermano fonti di Palazzo Chigi

del M5s, secondo le quali un vertice di governo «si terrà appena il presidente del Consiglio tornerà da Palermo». Il rientro a Roma è al momento previsto per domani pomeriggio.

«Non c'è stato nessun vertice, non era previsto. C'è stato un fraintendimento. C'è stato solo un incontro informale e rapido tra Conte, Salvini e Giorgetti». E' stato poi la precisazione di Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che corregge quanto detto poco prima da fonti leghiste di Palazzo Chigi, secondo le quali la riunione era in corso, con la partecipazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Alla riunione, secondo fonti della Lega, non avevano partecipato né Luigi Di Maio né il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Al vertice, sempre secondo il Carroccio, c'era invece il vicepremier Matteo Salvini.



A chi gli domanda se la riunione si terrà al rientro da Palermo: «No, stiamo partendo ora per Palermo. Non penso affatto a questo punto si terrà un vertice».

Lunedì 12 Novembre 2018, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 12-11-2018 13:38

Nel complesso la flat tax per partite Iva ed autonomi comporta un beneficio medio complessivo per i contribuenti coinvolti di circa 5.300 euro pari a circa il 16,9 per cento del loro reddito, di cui circa la metà deriva dal passaggio dall'Irpef alla tassazione sostitutiva, 5 punti sono dovuti all'esclusione dal regime Iva e i restanti 4,2 all'agevolazione contributiva. Lo rileva l'Upb nell'audizione alla Camera sulla manovra. Il beneficio medio in euro è lievemente maggiore per i contribuenti che aderiscono al regime basato sulla sostitutiva (circa 5.700 euro contro circa 5.100 di coloro che aderiscono al forfettario). I primi hanno un vantaggio maggiore sul versante dell'imposta sul reddito (circa 9,6 punti di reddito di beneficio) ma non godono dell'agevolazione contributiva. I lavoratori autonomi risultano in media maggiormente avvantaggiati dalla riforma (in media per 2.000 euro circa in più rispetto agli imprenditori individuali).Le analisi, secondo l'Upb, evidenziano che il limite dei 100mila euro di ricavi esclude dalla platea potenziale dei nuovi regimi circa il 20 per cento del complesso di lavoratori autonomi e imprenditori individuali. Del restante 80 per cento dei contribuenti sotto i 100mila euro, circa il 19 per cento già aderiva agli attuali regimi dei minimi, mentre «l'estensione del regime forfettario coinvolgerebbe circa il 17 per cento del totale dei lavoratori autonomi e degli imprenditori individuali e l'imposta sostitutiva sarebbe applicabile a circa l8 per cento della platea». Il restante 36% di imprese individuali e lavoratori autonomi non aderirebbe ai nuovi regimi per effetto dei criteri accessori di elegibilità, perché in perdita o perché non trarrebbe benefici dall'applicazione del nuovo regime.. Bisogna «valutare attentamente gli effetti negativi» dell'ampliamento della flat tax sia «in termini di rinvio della fatturazione, allo scopo di non superare la soglia di legge o, peggio, spingendo all'occultamento tout court delle prestazioni effettuate» sia per gli effetti sul «mercato del lavoro». È quanto si legge nella relazione della Corte dei Conti sulla manovra in cui si sottolinea che l'ampliamento «può o indurre i nuovi contribuenti e le imprese datoriali a preferire l'assoggettamento a tale regime piuttosto che costituire nuovi rapporti di lavoro dipendente.«Il ricorso a nuove strutture organizzative da avviare e la necessità di ridisegnare il funzionamento dei nuovi strumenti può incidere non solo sul costo, ma anche sui tempi di avvio, e, in definitiva, sulla efficacia degli interventi» in una fase «in cui il successo delle scelte assunte con la manovra è strettamente legato alla capacità di stimolare l'economia», continua la Corte dei Conti, ricordando che si ricorre «a cambiamenti di strumenti piuttostoche di obiettivi» ma servirebbero «analisi» del mancato funzionamento dei vecchi strumenti.«Occorrerebbe una più incisiva azione sul fronte della razionalizzazione della spesa» con la «preventiva individuazione di aree di inefficienza o di inefficacia sulle quali intervenire con tagli mirati», dice ancora la Corte dei Conti, osservando che «i risparmi previsti a copertura» puntano «soprattutto su rimodulazioni e riprogrammazioni o riduzioni di stanziamenti ancora da ripartire ripetendo scelte del passato volte a rinviare» l'individuazione delle aree «meno funzionali» su cui agire.