Manovra, accordo sul deficit: 2,1% nel 2020, 1,8% nel 2021

C'è l'accordo sulla manovra: il rapporto defici/Pil sarà fissato al 2,4% nel 2019, poi scenderà al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021. Lo ha confermato il premier Giuseppe Conte al termine del vertice a Palazzo Chigi al quale hanno partecipato

i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il ministro degli Esteri Enzo Moavero e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Alla riunione si attende che venga formalizzato il placet del governo sulla nota di aggiornamento al Def.

«Stiamo rispettando l'impegno preannunciato: è una manovra seria, responsabile e coraggiosa. Il nostro Paese ha bisogno di una forte crescita», spiega Conte.



È di sedici miliardi annui lo spazio disponibile in manovra per le riforme cardine della manovra «per la coesione sociale», ovvero per reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero sulle pensioni, spiega il premier Conte.

«Avevamo promesso di aumentare il tasso di crescita per eliminare il gap con la Ue, che è stato dell'1 per cento l'anno da oltre 10 anni. Con questa manovra arriveremo a dimezzare il gap tra il tasso di crescita italiano e il tasso di crescita Ue nel primo anno, nel 2019».

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 18:15 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2018 19:24

