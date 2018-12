Manovra, ok definitivo alla Camera. Tria: «Evitato commissariamento Ue»

M5S: «Noi sotto attacco, non cediamo al terrorismo». Ma il post viene rimosso Sì definitivo dell'Aula della Camera alla Manovra economica. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato il premier Conte ha abbracciato i ministri. Il Pd non ha partecipato al voto finale: «Questa manovra ha un disegno pericoloso: questa maggioranza vuole modificare lo statuto della nostra democrazia. È regressiva per lo Stato sociale e per la democrazia», ha spiegato nell'Aula della Camera Emanuele Fiano.

Tria: evitato commissariamento Ue. Il traguardo della manovra è stato raggiunto «entro i tempi previsti che ci hanno evitato da un lato la gestione del bilancio con le mani legate dall'esercizio provvisorio e dall'altro una procedura europea per deficit eccessivo che di fatto avrebbe commissariato il paese per 5-7 anni». Lo dice in una nota il ministro dell'Economia Giovanni Tria, sottolineando che si rispettano «le promesse elettorali con una manovra mirata a sostenere la crescita e a difendere la pace sociale in una congiuntura europea e internazionale che non si annuncia favorevole».

Non si vedranno sugli assegni di gennaio gli effetti del nuovo meccanismo di "raffreddamento" della rivalutazione delle pensioni, contenuto nella manovra appena approvata in via definitiva da Montecitorio. Lo spiga l'Inps in una nota precisando che «con successiva circolare, dopo la pubblicazione della Legge di bilancio per il 2019 in Gazzetta Ufficiale, s'illustreranno le modifiche apportate dalla nuova normativa e si descriveranno le relative modalità di attuazione e i tempi per i conguagli». Intanto «per assicurare sin dalla mensilità di gennaio 2019 il pagamento dell'importo di pensione rivalutato, come avviene ogni anno, l'Inps ha provveduto ad elaborare gli importi delle pensioni rinnovate entro il mese di novembre 2018, applicando la legislazione a quel momento vigente (L. 388 del 2000)». I criteri di calcolo adottati nel rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali sono stati illustrati dall'Istituto con la circolare n. 122 del 27 dicembre 2018.

Gli italiani si accorgeranno «presto, presto» degli effetti positivi della cosiddetta ' manovra del popolò. Ne é convinto il premier Giuseppe Conte rispondendo a una domanda dell'ANSA all'uscita dall'Aula della Camera dopo l'approvazione della legge di bilancio. «Facciamo entrare in vigore le norme», ha aggiunto Conte.