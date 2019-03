Manuel Bortuzzo incontra Conte: «Sei un campione nella vita, prima ancora che in acqua»

Ieri Manuel era tornato al Centro federale della Fin di Ostia e aveva dichiarato: «Dove mi vedo tra 10 anni? Spero in piedi

Incontrare chi mi ha sparato? Non cambierebbe nulla, ma se me lo trovassi davanti mi metterei a ridere perché non ha senso quello che hanno fatto. Non si tratta di perdonarli o meno», aggiunge l'atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle.

Giovedì 14 Marzo 2019, 20:32 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2019 21:12

«Manuel sei un campione nella vita, prima ancora che in acqua. Ci tenevo a incontrarti perché mi ha moltocolpito la forza d'animo con cui stai reagendo. Oggi che ti ho conosciuto di persona posso dirti che mi hai conquistato, con il tuo coraggio e con la tua allegria». Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato il giovane nuotatore, rimasto paralizzato alle gambe dopo una ferita da arma da fuoco nella notte tra il 2 e 3 febbraio alla periferia sud di Roma.