Mara Carfagna attacca Forza Italia: «Traditi i nostri valori astenendoci dal voto sulla mozione Segre su razzismo e antisemitismo»

controcorrente in Forza italia sulla mozione di Liliana Segre con cui la senatrice a vita intendere lottare contro i pregiudizi del razzismo e dell'antisemitismo.«La mia Forza Italia, la mia casa, non si sarebbe mai astenuta in un voto sull'antisemitismo. Stiamo tradendo i nostri valori e cambiando pelle. Intendo questo quando dico che nell'alleanza di centrodestra andiamo a rimorchio senza rivendicare la nostra identità. Se l'unità della coalizione in politica è un valore aggiunto, essa non può compromettere i valori veri, quelli che fanno parte della nostra storia». Lo scrive in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, dopo il voto al Senato sulla cosiddetta mozione Segre.