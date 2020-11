Mara Carfagna in isolamento fiduciario: «Contatto con un positivo, è in attesa di tampone»

La vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia Mara Carfagna è in isolamento fiduciario, per aver avuto un contatto con un positivo, ed è in attesa di tampone. Lo ha annunciato la sua portavoce, aprendo la conferenza stampa in corso a Montecitorio sulle iniziativa previste per la giornata internazionale contro la violenza alle donne, in programma il 25 novembre, a cui avrebbe dovuto partecipare anche la stessa Carfagna.

Ultimo aggiornamento: 16:45

