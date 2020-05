Ultimo aggiornamento: 18:28

Fiocco rosa in vista per Mara Carfagna. La deputata di Forza Italia è in attesa di una bambina. Carfagna è da anni legata all'ex deputato di Fli Alessandro Ruben. La notizia, era stata anticipata dal sito Dagospia. In seguito è arrivata la conferma con una notizia Ansa nel pomeriggio.