De Vito arrestato, l'intercettazione che lo incastra: «Marcè sfruttiamo la congiunzione astrale»

Sono le intercettazioni agli atti dell’inchiesta a fornire agli inquirenti gli ultimi dettagli necessari per ottenere l’arresto del presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito.

Questa congiunzione astrale... è tipo l'allineamento della cometa di Halley, hai capito?

. A pare è Camillo Mezzocapo, finito in carcere insieme a De Vito per corruzione e traffico di influenze illecite.

Cioè è difficile secondo me che si riverifichi così - aggiunge - e allora noi, Marcè, dobbiamo sfruttarla sta cosa, secondo me, cioè guarda... ci rimangono due anni

Mercoledì 20 Marzo 2019, 09:59 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2019 10:18

L’intercettazione è del 4 febbraio scorso. Per il gip Maria Paola Tomaselli dimostra il "valore commerciale" che l'incarico di De Vito "ha assunto in relazione alle responsabilità di governo che il M5S ha sia a livello comunale che nazionale”. Il potere e la capacità di influenza “e di intervento del politico è stato notevolmente amplificato per il fatto che il Movimento risulta essere non più solo al governo della città, ma al governo del Paese". È proprio questa intercettazione che dà il nome all’operazione, ribattezzata “Congiuntura astrale”. L’inchiesta è uno stralcio del procedimento che ha già portato a un passo dal banco degli imputati Parnasi, i suoi collaboratori e altri politici sempre per il giro di corruzione legato alla realizzazione dello stadio della Roma a Tor di Valle. La congiuntura astrale favorevole di cui parla Mezzacapo viene paragonata al propizio allineamento della cometa di Halley e si riferisce ad “una serie di eventi difficilmente riproponibile e quindi un'occasione da non perdere".Dalla stessa conversazione emerge anche chele tangenti sarebbero state depositate in un conto corrente della società MDL Srl. “Va beh ma distribuiamoceli questi", dice De Vito. E Mezzacapo replica: "Ma adesso non mi far toccare niente, lasciali lì. Quando tu finisci il mandato, se vuoi non ci mettiamo altro sopra."