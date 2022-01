Marcello Pera, chi è: ex presidente del Senato, sarebbe il primo filosofo al Quirinale

Marcello Pera è uno dei tre nomi proposti dal centrodestra, insieme a Letizia Moratti e Carlo Nordio, per ricoprire la carica di Presidente della Repubblica. Filosofo, accademico e politico eletto con Forza Italia, Pera è stato presidente del Senato dal 2001 al 2006. Nato a Lucca il 28 gennaio 1943, sarebbe il primo filosofo al Quirinale.

Chi è Marcello Pera

«Pera è filosofo, accademico, scrittore, è stato presidente del Senato esattamente come sono stati De Nicola, Gronchi, Cossiga, Scalfaro e Napolitano. Mi pare che abbia il curriculum» ha detto Giorgia Meloni, presentando in conferenza stampa i nomi della coalizione di centrodestra.

Marcello Pera si è laureato in filosofia all'Università di Pisa nel 1972, con 110. Dopo una lunga carriera accademica, nel 1994 entra a far parte di Forza Italia, di cui diventa coordinatore nazionale della Convenzione per la riforma liberale. Pera, in questo periodo, si allontana dalle precedenti posizioni giustizialiste temperandole in senso garantista. Viene eletto in Senato e nel 1998 diventa vicepresidente del Gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama. Nel 2001 viene eletto al primo scrutinio Presidente del Senato della Repubblica, seconda carica dello Stato, che manterrà fino al 2006.