Ferrovie e cantieri, il premier Conte rilancia: «Il Sud è centrale»

Giovedì 7 Giugno 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 07:00

«Io sono del Sud - ha sottolineato ieri alla Camera il premier Giuseppe Conte - e anche voi vi ricorderete della tragedia del binario unico in cui si sono scontrati due treni: il fatto che non ci sia nel Sud adeguata infrastruttura ferroviaria è cosa che non mi lascia assolutamente indifferente». E così - a furia di sostenere che non è necessario parlarne perché il Sud, come nella canzone «Siamo Meridionali» di Mimmo Cavallo, è «dappertutto» - il presidente del Consiglio ha fatto finalmente un'affermazione programmatica concreta. Che, se tradotta in fatti, segnerebbe una svolta per l'intera penisola. Sul tema infrastrutture il premier si muove con prudenza per le diverse visioni di M5s e Lega sulla Tav Torino-Lione, però nel Mezzogiorno non c'è mai stato un movimento No-Tav tra Napoli e Bari o tra Salerno e Reggio Calabria perché c'è una sete assoluta di binari efficienti che mettano il Mezzogiorno intanto in collegamento con se stesso. Un dato per tutti: i due capoluoghi di Regione più vicini - Potenza e Bari, 140 chilometri - distano 3 ore e 36 minuti con il collegamento ferroviario migliore.