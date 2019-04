Umbria, pressing Pd: Marini verso dimissioni. Zingaretti: confido in senso responsabilità

Martedì 16 Aprile 2019, 15:19 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2019 15:30

C'è un forte pressing del Nazareno per far dimettere la governatrice dell', coinvolta nell'inchiesta sulla sanità che ha scosso la sua giunta. L'esponente del Pd, salvo colpi di scena, dovrebbe annunciare il passo indietro nel pomeriggio.Prima riunirà gli assessori, poi uscirà con una dichiarazione pubblica. Le possibilità che resista, da indagata, sulla poltrona di governatrice sono remote.Il segretario dem Nicola Zingaretti dice di «confidare nel senso di responsabilità e nelle valutazioni della presidente Marini perché faccia ciò che è meglio per l'Umbria e la sua comunità». Parole che molti hanno letto in un'unica direzione: dimissioni. Più esplicito, invece, Calrlo Calenda: «La rimozione del segretario regionale non è sufficiente e in caso di coinvolgimento provato, la presidente della regione Marini si deve dimettere come si fa in ogni paese normale. Perderemo l'Umbria ma manterremo l'onore».Il commissario del partito nella regione Walter Verini - al telefono con l'ANSA mentre da Roma torna a Perugia per incontrarla - conferma la linea del segretario Nicola Zingaretti: «Spetta a lei decidere»