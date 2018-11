Mario Calabresi, il direttore de La Repubblica a Di Maio: «Avete querelato mio padre, ucciso nel 1972»

Mercoledì 28 Novembre 2018, 13:22 - Ultimo aggiornamento: 28-11-2018 13:43

Che i rapporti tra il Movimento 5 Stelle e il quotidiano La Repubblica non siano idilliaci, lo dimostrano non solo i post e gli annunci degli esponenti pentastellati, ma anche le tante querele che sono giunte al quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. L'ultima vicenda, però, rivelata da Mario Calabresi, riguarda una svista da parte dell'ufficio legale, del M5S, che ha querelato non il direttore del quotidiano, bensì suo padre Luigi, commissario di polizia ucciso, secono le sentenze passate in giudicato, da esponenti di Lotta Continua nel 1972.Nella puntata di ieri sera di Di Martedì, su La7, Mario Calabresi e Luigi Di Maio si sono lanciati reciproche accuse, parlando a lungo delle querele ricevute da La Repubblica. Il direttore del quotidiano si rivolge così al vicepremier: «Lei ha citato una delle querele che mi ha fatto, mi pare che ne abbiamo un paio in corso, tre ne ho con Casaleggio». Poi, però, Calabresi chiede a Di Maio di rivedere una querela relativa ad un articolo sul caso Marra, che ha coinvolto l'amministrazione pentastellata di Virginia Raggi: «Quella gliela do, così magari me la rimanda corretta. Il problema è che avete fatto causa a un signore che si chiama Luigi Calabresi, mio padre, che non c’è più da quaranta e rotti anni. Dà l'idea dell'approssimazione con cui fate le cose».Luigi Calabresi, commissario di polizia e padre del direttore de La Repubblica, era stato ucciso, dopo le polemiche sulla morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli, il ferroviere che nel 1969 in circostanze misteriose cadde da una finestra della Questura di Milano, dove si trovava interrogato in seguito alla strage di piazza Fontana. Quando il commissario Calabresi fu ucciso in strada, a 34 anni, suo figlio Mario ne aveva appena due. L'errore nel nome, comunque, non ha invalidato la querela presentata dal M5S, come ricorda Luigi Di Maio. Il ministro e vicepremier, di fronte alle accuse di Mario Calabresi, ha replicato così: «Ho centinaia di articoli che raccontano come date voi le notizie, in maniera approssimativa».