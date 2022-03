Il premier Mario Draghi incalza Giuseppe Conte: «Le armi? Da lui più soldi. Dal 2018 al 2021 l’aumento è stato di 3,6 miliardi di euro»

«Non possono essere messi in discussione gli impegni assunti, in un momento così delicato alle porte dell’Europa. Se ciò avvenisse verrebbe meno il patto che tiene in piedi la maggioranza». È lapidario il commento che esce da Palazzo Chigi dopo l’incontro tra Mario Draghi e Giuseppe Conte. Fresco di conferma alla guida del M5S, l’ex premier rivendica di aver tenuto il punto, ma sul rispetto degli impegni presi dall’Italia sull’aumento delle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati