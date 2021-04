Mario Draghi, tamponamento nelle vie di Roma: il premier scende dall'auto per controllare

Un apparente incidente automobilistico per il presidente del consiglio Mario Draghi, fotografo fuori dalla propria auto blu, imbottigliata nel traffico della capitale. Lo scatto è postato nel pomeriggio di oggi sulla pagina social WelcometoFavelas, e diviene ben presto oggetto di curiosità da parte del web. Davanti all'auto di Draghi una Lancia Y, potenziale secondo interessato nel sinistro.

Di certo un'occasione insolita rispetto a quelle a cui il premier ci ha abituati ad osservarlo. Draghi appare a molti come un pesce fuor d'acqua, fuori dall'acquario politico e catapultato nella giungla urbana di Roma. Il probabile "incidente" deve aver costituito per lui solo un piccolo tassello della sua impegnata giornata politica, probabilmente avvenuto dopo il colloquio telefonico con il segretario generale delle Nazioni Unite, circa cooperazione internazionale, cambiamenti climatici, ripresa economica e sociale, e prima del confronto con il mondo delle imprese sul Piano nazionale di resistenza e resilienza. Una quisquilia dunque, al termine della quale, ironizzano alcuni, il premier sarà senza dubbio tornato ad una "guida" ben più importante e non meno priva di rischi, quella del paese.