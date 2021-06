Lavoro, Mario Draghi: «Investiremo 7 miliardi di euro per promuovere la parità di genere»

Assicurare la parità di condizioni nel mercato del lavoro, colmare il divario di retribuzione di genere e aumentare il numero di donne in posizioni di responsabilità. È quello che il premier Mario Draghi intende raggiungere in tema di empowerment femminile nel nostro Paese. Durante il Women Political Leaders Summit, rete globale di leader politici femminili che da anni si pone come mission quella di aumentare sia il numero che l’influenza delle donne nelle posizioni di leadership politica, il presidente del Consiglio è intervenuto con un videomessaggio.

