Draghi, se resta al governo niente rimpasto e altolà ai partiti

«Io penso che Draghi debba andare avanti a fare quello che sta facendo, non può abbandonare il lavoro in corso». Matteo Salvini lo dice davanti ai banchetti di Porta Portese, luogo e tempio della trattativa. Ma il leader della Lega solo venerdì prossimo, giorno del vertice del centrodestra, capirà sino a che punto Silvio Berlusconi è intenzionato a condurre la sua battaglia. Per ora il leader della Lega si colloca nella folta pattuglia di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati