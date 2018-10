Martina va a Bruxelles in business class: il segretario Pd sfida le critiche

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 10:28

Vero o falso che fosse, Luigi Di Maio ha voluto dimostrare agli italiani di avere l’umiltà e il buongusto di viaggiare in economy class da Roma alla Cina. Un viaggio di 12-14 ore. Ilinvece proprio non intende scrollarsi da dosso l’immagine elitaria che le ha tanto nuociuto alle elezioni. La prova arriva dal segretario Maurizioche questa mattina, per andare a Bruxelles al vertice del Partito socialista europeo che si svolge a margine del Consiglio dei capi di Stato e di governo, ha deciso di viaggiare in. Mentre il “popolo” si accomodava in economy, il segretario dem si è piazzato, insieme a due accompagnatori, nelle prima 4 file riservate ai clienti di lusso dalla Brussels Airlines. La durata del volo non certo proibitiva e causa di eccesso di stanchezza: poco meno di 2 ore.