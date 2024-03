Non arrivano i fondi del Pnrr, Marzabotto in dissesto

«Il caso di Marzabotto, Comune che va in pre-dissesto, dichiarato dal Viminale, in attesa dei fondi dello stesso Viminale per le componenti del PNRR in cui è coinvolto, è solo uno dei tanti. Tantissimi Comuni italiani in attesa dei rimborsi delle cifre di PNRR e di altre fonti che mettono in totale crisi i Comuni»: lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, l'unione dei comuni e degli enti montani.

«Non solo le macchine amministrative, incastrate dalla burocrazia devastante dello Stato, dal Regis e dal MEPA che non funzionano e fanno perder tempo, ma ora anche le macchine finanziarie, distrutte dalle attese.

In realtà Uncem lo dice da tempo. Da tre anni. Così non funziona. Il Comune - spiega Bussone - non può fare da bancomat allo Stato, da cassa per i fornitori, per le imprese private che giustamente vogliono essere pagate per non chiudere. I Comuni non possono aspettare centinaia di giorni i pagamenti dei Ministeri»