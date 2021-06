Draghi: «Stop mascherine, domani chiederò a Cts. AstraZeneca, chi vuole può fare la seconda dose»

Mascherine e AstraZeneca, parla il presidente del Consiglio, Mario Draghi. «Domani inoltrerò la richiesta al Cts perché ci dica se possiamo togliere la mascherina o no». L'ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa e ha aggiunto: «Ma non ci sono date». E poi. «Chi vuole è libero di fare la seconda dose con AstraZeneca purché abbia un parere del medico e» un consenso informato. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Mario Draghi. «La cosa peggiore è non farsi nessuna seconda dose», ha aggiunto Draghi.

AstraZeneca e vaccinazione eterologa

«Io sono prenotato per fare l'eterologa. Ho più di 70 anni» e la prima dose con Astrazeneca «ha dato risposta bassa e mi si consiglia di fare l'eterologa. Quindi funziona per me e ancor più vero funziona per chi ha meno di 70 anni e meno di 60 anni. Se uno ha meno di 60 anni e gli è stato proposto di fare l'eterologa ma non vuole, questa persona è libera di fare la seconda dose di Astrazeneca purché abbia il parere del medico e il consenso informato, bene», dice Draghi in conferenza. «Sullo stato di emergenza decideremo quando saremo vicini alla scadenza. Non mi sono ancora espresso sull'eventuale proroga dello stato di emergenza per un semplice motivo: una emergenza è una emergenza, non si può decidere con un mese e mezzo di anticipo», ha poi aggiunto Draghi.