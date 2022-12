Mattarella: «Sviluppare autonomia Regioni garantendo i diritti sociali. Al Pnrr è legato il futuro dell'Italia»

«Entrambi i Presidenti hanno manifestato un atteggiamento aperto sul tema della differenziazione delle competenze regionali, purché questa avvenga attraverso la contestuale considerazione e attuazione del dettato costituzionale, tenendo insieme lo sviluppo dell'autonomia con la garanzia, estesa all'intero territorio nazionale, dei diritti civili e sociali, nonché con adeguata attenzione alle esigenze perequative. Elementi questi che non costituiscono limiti o correttivi della autonomia ma ne sono caratteri propri». Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al festival «L'Italia delle Regioni».

«Vorrei far mie le parole del Presidente Fedriga sull'ottica di solidarietà e interdipendenza. Il Presidente Fedriga ha inoltre avanzato, anche a nome delle altre regioni, la richiesta di procedere alla costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze. Una richiesta di cui non mi sfugge il valore politico e istituzionale e sulla quale Governo e Parlamento saranno chiamati a esprimersi», ha aggiunto il presidente della Repubblica.

Mattarella al Festival «L'Italia delle Regioni»

«Ho accolto con piacere l'invito del Presidente Fedriga a partecipare a questo primo Festival delle Regioni e delle Province autonome che manifesta una volontà di collaborazione e di dialogo tra le istituzioni». Ha affermato il presidente Mattarella. «Nella giornata di ieri si è già svolta un'intensa tornata di lavori dove sono stati affrontati temi legati al ruolo che le Regioni svolgono nel contesto nazionale ed europeo e ai suoi possibili sviluppi alla luce della delicata e impegnativa fase che il Paese sta attraversando. Il Presidente Fedriga - aggiunge Mattarella - nel suo intervento ha in particolare evidenziato come la collaborazione istituzionale debba essere orientata all'integrazione delle politiche pubbliche a livello europeo, nazionale e locale. Ha inoltre sottolineato come la Conferenza si faccia carico della composizione delle istanze regionali e favorisca la diffusione delle migliori pratiche».

«Il presidente Emiliano ha messo in luce il contributo che le regioni forniscono alla cooperazione istituzionale realizzando reti sul territorio regionale, tra i territori regionali e nell'Unione europea. Reti finalizzate a promuovere la crescita economica e la coesione sociale, in particolare attraverso la riduzione del divario tra Nord e Sud. Le loro complementari visioni hanno tratteggiato lo »stato dell'arte« del sistema regionale e posto efficacemente in evidenza la ricchezza che esso rappresenta per la comunità nazionale». Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al festival «L'Italia delle Regioni».

Pnrr

«Il Pnrr, frutto dell'iniziativa del Governo e del Parlamento e condiviso con la Commissione europea, indica obiettivi, in termini di riforme e investimenti, ai quali è legato il futuro del Paese ben oltre il termine di attuazione del Piano, fissato come sappiamo al 2026». Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al festival «L'Italia delle Regioni». «I massicci finanziamenti erogati dalla Commissione Ue sono destinati esattamente ad accelerare l'infrastrutturazione del Paese colmando i divari, a partire da quello tra il Nord e il Sud. Dinanzi a sfide di questa portata è richiesto l'impegno convergente delle istituzioni e di tutte le forze politiche e sociali. Un impegno che abbiamo assunto in sede europea e che va, ovviamente, onorato».