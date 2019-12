Mattarella: la politica non sia solo scontro. Disoccupazione, nemico da battere. A cerimonia degli auguri c'è anche Draghi

«Sappiamo che la politica comporta anche scontri» ma, come disse Aldo Moro, serve anche oggi «la comune accettazione di essenziali ragioni di libertà, di rispetto e di dialogo». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella incontrando le alte cariche dello Stato al Quirinale in occasione dello scambio di auguri natalizi. Alla tradizionale cerimonia che si svolge ogni annio al Colle, nel salone dei Corazzieri del Colle c'è anche l'ex presidente della Bce, Mario Draghi, tra il presidente della Repubblica e le alte cariche dello Stato. Qualche fila più in là dove è seduto l'ex governatore di Bankitalia ha preso posto anche l'ex premier e senatore a vita Mario Monti. Assente, invece, Matteo Salvini, che stamani ha fatto sapere di aver deciso di non presenziare alla cerimonia perché in concomitanza con la recita della figlia.



IL DISCORSO DI MATTARELLA

«Una società attraversata da lacerazioni profonde corre un grave pericolo», ha sottolineato Mattarella spiegando che chi «riveste ruolo istituzionali deve avvertire la responsabilità di farlo in nome e per conto di tutti i cittadini».

«Il bene comune è bene di tutti, nessuno escluso. E chi amministra la cosa pubblica, chi è chiamato al compito di governare esprime certo gli orientamenti della maggioranza ma con il dovere di rispettare e garantire la libertà e i diritti degli altri, delle minoranze. Questa è l'essenza della democrazia, che richiede rispetto reciproco».

«La prolungata fase di debolezza dell'economia ha inciso pesantemente sul'apparato produttivo del nostro Paese, con pesanti conseguenze occupazionali e gravi fenomeni di disgregazione sociale. Ecco la missione per cui combattere e il nemico da sconfiggere insieme: il lavoro che manca, quel lavoro indicato come fondamento della nostra Repubblica». «Il rispetto rappresenta il più efficace antidoto all'intolleranza, foriera di conseguenze negative». «Serve il lavoro, remunerato e tutelato, anche nella sicurezza, come rimedio alla frammentazione sociale e come elemento centrale della ripresa economica».

«Occorre impegnarsi intensamente, valorizzare le professionalità e le intelligenze. L'Italia ha grandi potenzialità. Le trae dalla sua storia, dai principi fondamentali in cui è nata la Repubblica. La ritrova nel suo straordinario patrimonio culturale, e anche nella creatività, nella voglia di fare della nostra gente».

«L'Europa è casa nostra, costituisce l'ambito di integrazione essenziale per consentire al nostro Paese di misurarsi con questioni divenute - piaccia o meno - globali e che solo a questo livello possono trovare soluzioni efficaci. Il nostro contributo sarà tanto più significativo quanto più la nostra presenza ai tavoli negoziali saprà essere qualificata nelle proposte e ferma nel sostegno di una visione che valorizzi interessi comuni».

«Il futuro è già cominciato, scrive sulle pagine del nostro presente». Per questo chi governa deve «confrontarsi con lungimiranza, sulle prospettive, sull'ampio orizzonte del futuro». E «questa consapevolezza deve interpellare chi assume responsabilità politiche, istituzionali, di governo e chi, dall'opposizione, vi si confronta».

«L'autonomia» delle Regioni, ha proseguito Mattarella, «rappresenta un valore costituzionale e apporta un contributo di grande rilievo che qualifica l'unità nazionale».

E poi le donne: «La presenza delle donne ai vertici delle istituzioni e nei ruoli di responsabilità delle imprese e della società civile - ha sottolineato - è uno straordinario fattore di crescita e equilibrio. Stiamo compiendo passi avanti anche se non ancora stiamo vicini al traguardo».

«Oggi i mutamenti climatici fanno apparire fragili ed esposti i nostri territori, insicure le popolazioni». È questo un cambiamento «evidente e dirompente», ha quindi ricordato il presidente spiegando che serve «una nuova cura del territorio».

