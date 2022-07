Mattarella compie oggi 81 anni. Draghi: «Garanzia di stabilità». Papa Francesco: «Dedizione esemplare»

Sergio Mattarella compie oggi 81 anni. Il Presidente della Repubblica è nato a Palermo il 23 luglio 1941. Oggi Mattarella ha fatto visita privatamente alla Basilica di Superga, a Torino, dopo avere partecipato alla cerimonia del giuramento degli Allievi carabinieri, in piazza Castello. Il capo dello Stato è stato accompagnato da Ernesto Olivero, fondatore del Sermig, per poi tornare proprio all'Arsenale della pace, a Borgo Dora, luogo già noto a Mattarella.

Draghi: «Garanzia di continuità e stabilità»

Il premier Mario Draghi ha scritto un messaggio a Sergio Mattarella in occasione del suo compleanno: «A nome del Governo e mio personale Le faccio tanti auguri di buon compleanno. In questi mesi ho avuto modo di apprezzare in più occasioni la Sua grande umanità, la Sua dedizione all'Italia, il Suo alto senso dello Stato. È sempre stato una garanzia di continuità, di stabilità, di rispetto della Costituzione. Rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per i cittadini, per le Istituzioni e per la vita politica e civile di questo Paese. La ringrazio per la fiducia che mi ha mostrato e per il sostegno dato al Governo».

Papa Francesco: «Autorevolezza e dedizione esemplari»

«In questo particolare frangente, segnato da non poche difficoltà e scelte cruciali per la vita del Paese, Lei continua a offrire un contributo fondamentale e imprescindibile, con gentile autorevolezza ed esemplare dedizione». Lo afferma Papa Francesco in un telegramma augurale inviato al presidente della Repubblica. «Nella felice ricorrenza del Suo genetliaco, desidero parteciparle cordiali espressioni augurali, assicurando il ricordo orante per la Sua persona e per l'alto servizio che svolge a favore dell'amato popolo italiano», scrive Francesco nel suo messaggio al capo dello Stato. «Mi unisco dunque volentieri a quanti condividono l'odierna gioia - aggiunge il Pontefice -, formulando i migliori voti per il Suo compleanno e, mentre Le rinnovo la mia personale stima, invio la benedizione apostolica, che estendo ai familiari, ai collaboratori e all'intera Nazione, chiedendole di pregare per me».