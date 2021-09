Mattarella: «L'Ue faccia sentire al mondo la sua voce. Servono politica estera e sicurezza comuni»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto nel secondo panel del vertice del «Gruppo Arrajolos» in corso al Quirinale. «L'Unione deve essere in grado di far sentire nel mondo la propria voce. Per rafforzare quello spazio di libertà, di sicurezza, di giustizia di cui siamo orgogliosi», ha detto il capo dello Stato.

«L'Europa deve adoperarsi - ha aggiunto Mattarella secondo il testo diffuso dal Quirinale - per disinnescare la logica competitiva che ha contrassegnato gli ultimi anni, che hanno fatto apparire un mondo sempre più multipolare e sempre meno multilaterale; ponendo a rischio sviluppo e benessere futuri. Autonomia non significa rinchiudersi in se stessi. Noi europei conosciamo bene i vantaggi della cooperazione e l'Unione deve avvertire la responsabilità di essere protagonista dello sviluppo di un sistema internazionale basato nuovamente sul metodo multilaterale, con regole condivise rispettate da tutti».

«Il metodo multilaterale - continuato Mattarella - espresso nelle regole sorte all'indomani del secondo conflitto mondiale, ha subito in questi due decenni una progressiva erosione, prodotta anche da una globalizzazione sempre più veloce. Tocca soprattutto agli europei evitare che il passaggio da un sistema a un altro generi un periodo di pericolosa anomia, di mancanza di regole. La contrapposizione tra Paesi, tra grandi soggetti internazionali, tra aree geografiche, di per sé pericolosa, condurrebbe - ha aggiunto il presidente - a una »corsa al ribasso« degli standard di protezione della libertà, della salute, della condizione dei cittadini. Basta pensare alla tutela dei dati personali, al contrasto ai mutamenti climatici, agli standard alimentari».