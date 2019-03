​Mattarella: «L'Europa unita sfidi i soggetti globali»

Mercoledì 27 Marzo 2019, 13:25 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 13:51

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha parlato alla presentazione delle cinquine dei premi David di Donatello. «Esiste un cinema europeo che non è solo la somma dei prodotti nazionali e l'Europa deve giocare con saggezza le proprie carte per difendere, promuovere e valorizzare il proprio patrimonio di creatività e di cultura di fronte a competitori potenti, a soggetti globali. Peraltro i singoli Paesi rischiano di non farcela da soli, di non reggere le onde d'urto. Sentiamo il bisogno che l'Europa offra occasioni più grandi ai nostri progetti», ha detto il presidente