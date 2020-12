Mattarella diretta, il discorso di fine anno 2020: «Aspiriamo a riappropriarci delle nostre vite»

«Avvicinandosi questo tradizionale appuntamento di fine anno, ho avvertito la difficoltà di trovare le parole adatte per esprimere a ciascuno di voi un pensiero augurale. Sono giorni, questi, in cui convivono angoscia e speranza». Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.

Appuntamento alle 20.30 davanti alla tv a reti unificate e anche on line in streaming per il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 2020, segnato dalla pandemia e delle sue pesanti conseguenze sui cittadini e sull'economia del Paese si chiude anche all'insegna delle fibrillazioni nella maggioranza. Il premier Giuseppe Conte ieri nella conferenza stampa di fine anno ha avvertito: stop "agli ultimatum".

Un discorso limato fino all'ultimo sia per ripercorrere l'anno più difficile del suo mandato sia per infondere speranza per il 2021 in arrivo nonostante la crisi sanitaria, sociale ed economica causata dalla pandemìa di Covid e quella politica, per ora minacciata.

