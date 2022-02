Mattarella, diretta giuramento: il presidente a Montecitorio. Salvini positivo al Covid: non sarà alla cerimonia

Sergio Mattarella giura oggi per la seconda volta come Capo dello Stato. Il presidente della Repubblica è atteso alle 15.30 a Montecitorio. Questa mattina il presidente della Camera Roberto Fico ha effettuato un ultimo sopralluogo nell'Aula. E intanto al Capo dello Stato italiano appena rieletto è arrivato un messaggio di congratulazioni dal presidente russo Vladimir Putin. Attesa per il discorso: dalle stanze presidenziali è filtrato soltanto un elenco di temi: uscita dalla pandemia, Europa, crisi in Ucraina, dovere della partecipazione. Il tutto in un intervento né lungo, né breve: una ventina di minuti.

La diretta

15.03 - Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid nello screening per l'accesso al giuramento del Capo dello Stato, cui non potrà essere presente. Lo apprende l'Ansa da fonti parlamentari di maggioranza.

15.00 - Una folla è radunata davanti al palazzo del Quirinale da cui fra poco il presidente della Repubblica Sergio Mattarella uscirà per dirigersi alla Camera per il giuramento del suo secondo mandato. Alcune delle persone assiepate dietro le ringhiere al bordo della strada sventolano il tricolore e ci sono anche bandiere di Coldiretti.

14.50 - Oltre 600 tamponi rapidi alla Camera e circa 300 al Senato sono stati effettuati nelle ore precedenti il giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo le misure anti Covid per garantire la presenza in Aula a Montecitorio dei grandi elettori. Sono risultati al momento positivi una decina di deputati e due senatori, che non potranno partecipare alla cerimonia come l'altra dozzina di parlamentari positivi o in quarantena già da alcuni giorni.

13.20 - «Sopralluogo in Aula e ultimi preparativi per il giuramento del Presidente della Repubblica Mattarella davanti al Parlamento in seduta comune. La seduta inizierà alle 15.30, diretta sulla webtv di Montecitorio». Lo scrive su twitter il presidente della Camera Roberto Fico pubblicando una sua foto nell'Aula di Montecitorio.

Sopralluogo in Aula e ultimi preparativi per il giuramento del Presidente della Repubblica #Mattarella davanti al Parlamento in seduta comune. La seduta inizierà alle 15.30, diretta sulla webtv di @Montecitorio. pic.twitter.com/p9xLLdBLKC — Roberto Fico (@Roberto_Fico) February 3, 2022

11.45 - In un messaggio di congratulazioni a Sergio Mattarella per la sua rielezione al Quirinale, il presidente russo Vladimir Putin ha detto di avere fiducia in un «ulteriore sviluppo di un dialogo bilaterale costruttivo e una fruttuosa cooperazione in vari settori» fra Italia e Russia. Ciò «soddisferà pienamente gli interessi dei popoli dei nostri Paesi e di tutta l'Europa», ha aggiunto Putin nel messaggio, pubblicato dal sito del Cremlino. «I rapporti italo-russi hanno una storia molto ricca e si basano su buone tradizioni di amicizia e rispetto reciproco», ha sottolineato ancora il presidente russo.

Le tappe della cerimonia

Come funziona la cerimonia. Il segretario generale della Camera si reca nella residenza dell'eletto, che a bordo di un'auto della Presidenza della Repubblica raggiunge la Camera, mentre suona la campana maggiore del palazzo di Montecitorio. Al suo arrivo, l'eletto viene salutato sulla piazza dal picchetto d'onore, quindi fa il suo ingresso nel palazzo accolto dai presidenti della Camera e del Senato. Dopo una breve sosta nella sala del Governo, Mattarella, accompagnato sempre dai presidenti dei due rami del Parlamento, attraversa il Transatlantico dove sono schierati gli assistenti parlamentari in alta uniforme ed entra in Aula, dove sono ad attenderlo senatori, deputati, delegati regionali, presidente del Consiglio e componenti del Governo. L'emiciclo è ornato con drappi rossi e ventuno bandiere tricolore. Il Capo dello Stato sale sul banco della presidenza e prende posto alla destra del presidente della Camera. Aperta la seduta, viene invitato a prestare giuramento e recita la formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione». Contemporaneamente vengono sparate 21 salve di cannone e la campana di Montecitorio torna a suonare.

MESSAGGIO - Il Presidente della Repubblica prende posto al centro del banco della presidenza e rivolge il suo messaggio al Parlamento.

OMAGGIO ALL'ALTARE DELLA PATRIA - Terminato il discorso, il Presidente della Repubblica lascia l'Aula accompagnato dai presidenti di Camera e Senato e raggiunge l'atrio di Montecitorio, dove trova ad attenderlo il presidente del Consiglio e il segretario generale del Quirinale. Quindi sulla piazza di Montecitorio riceve gli onori militari e si reca all'Altare della Patria, dove, accompagnato dal presidente del Consiglio, rende omaggio al Milite Ignoto.