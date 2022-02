Mattarella, il Pd: «Subito sessione parlamentare su discorso, dare seguito alle sue indicazioni»

Il discorso di Sergio Mattarella è stato il più applaudito nella storia degli insediamenti dei nuovi Capi dello Stato. Per ben 55 volte il Presidente della Repubblica è stato interrotto dagli applausi dei parlamentari. Oggi dalle capogruppo del Pd è arrivata la richiesta di passare ai fatti. Debora Serracchiani e Simona Malpezzi hanno scritto a Camera e Senato, chiedendo di discutere con urgenza i punti proposti da Mattarella.

APPROFONDIMENTI IL CASO Mattarella, nell'Aula dei 55 applausi anche quello di Meloni:... LA GIORNATA Mattarella, l'agenda bis: «Diseguaglianze e giustizia»

Mattarella, nell'Aula dei 55 applausi anche quello di Meloni: «Segnali di discontinuità»

«Questa mattina le capogruppo del Pd alla Camera e al Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, hanno scritto una lettera ai Presidenti delle Camere, avanzando la proposta di una specifica sessione di dibattito parlamentare sul seguito da dare al discorso con il quale ieri il Presidente della Repubblica ha accettato il suo secondo mandato - si legge nel comunicato -. Molti dei contenuti richiamati dal capo dello Stato impongono, infatti, un attivo ruolo riformatore da parte delle Camere, per far sì che l’ultimo anno della legislatura sia proficuo e all'insegna di una reale condivisione. Avanziamo questa proposta con lo spirito più aperto e costruttivo. Siamo esigenti e siamo convinti che lo saranno tutte le altre forze politiche: non lasciamo che il seguito di quel discorso siano solo gli applausi, sia pure scroscianti. Trasformiamoli in atti concreti e in una rapida e fattiva reazione del Parlamento».