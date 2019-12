Mattarella, il messaggio di fine anno: «Pensiamo insieme al domani. Coesione, ridurre il divario Nord-Sud»

Sergio Mattarella, ecco il messaggio di fine anno: «Pensiamo insieme al domani. Coesione, ridurre il divario Nord-Sud». «È importante sviluppare una cultura della responsabilità che riguarda tutti: dalle formazioni politiche, ai singoli cittadini, alle imprese, alle formazioni intermedie. La cultura della responsabilità costituisce il più forte presidio di libertà e di difesa dei principi, su cui si fonda la Repubblica. Questo comune sentire della società - quando si esprime - si riflette sulle istituzioni per infondervi costantemente un autentico spirito repubblicano». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno.

IL CLIMA

Le nuove generazioni hanno «chiara la percezione che i mutamenti climatici sono questione serissima che non tollera ulteriori rinvii nel farvi fronte. Le scelte ambientali non sono soltanto una indispensabile difesa della natura nell'interesse delle generazioni future ma rappresentano anche un'opportunità importante di sviluppo, di creazione di posti di lavoro, di connessione tra la ricerca scientifica e l'industria». Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno.

Nuova ambientazione per il tradizionale messaggio di fine anno del presidente della Repubblica. Non sarà più lo «studio alla Palazzina» con la scrivania alle spalle ad entrare nelle case degli italiani alle 20.30. Sergio Mattarella ha scelto una location diversa privilegiando un salone poco noto del Quirinale per rivolgersi ai cittadini nella maniera meno formale possibile. Quel che è certo, nonostante il massimo riserbo del Quirinale, è che il capo dello Stato non rinuncerà alle consuete tre bandiere (quella italiana, dell'Unione europea e presidenziale) collocate sullo sfondo dove potrebbe esserci in lontananza anche un albero di Natale.



