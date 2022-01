Mattarella, nel discorso di fine anno il bilancio del Settennato e il manuale d'uso per il futuro presidente della Repubblica

«Nei momenti più bui non mi sono mai sentito solo». Quindici minuti in piedi, quasi a voler dare ancor più il senso di quella imminente uscita che in tanti vorrebbero venisse rinviata. Non è un bilancio quello che Sergio Mattarella traccia, ma una sorta di manuale d’uso per Presidenti della Repubblica. Un profondo legame con le istituzioni e una connessione intensa con il Paese hanno permesso di preservare “l’unità istituzionale e morale”...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati