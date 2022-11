Mattarella: «Evasione fiscale resta tema centrale del Pnrr. Italia ha fatto molto, nessun segnale che cambi la linea»

«L'evasione fiscale è un problema grave per qualunque paese, lo è in maniera importante per l'Italia e si è fatto infatti molto. Nel Pnrr questo è un tema che viene sottolineato con molta concretezza e molte indicazioni ed è già stato tra l'altro definito con l'Ue e non vi sono segnali che venga cambiato». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rispondendo a una domanda sulla richiesta dell'Unione europea di riforma fiscale contenuta nelle raccomandazioni del Pnrr contro il fenomeno dell'evasione.

Le parole di Mattarella

«Esorto alla cautela nelle definizioni date, come ad esempio "maglia nera", perché spesso nascono da criteri difformi da paese a paese e sono sempre stato refrattario all'uso di queste definizioni sostanzialmente ascientifiche», ha quindi sottolineato il presidente della Repubblica in risposta ad una domanda dei giornalisti, oggi a Berna, sul rischio di un'Italia "maglia nera" in Europa nell'evasione fiscale.

L'auspicio del Presidente

«Auspichiamo con molta forza che si possa riprendere velocemente non soltanto il dialogo collaborativo, ma anche il percorso di collaborazione - ha poi ribadito Sergio Mattarella, al termine dei colloqui con il Presidente della Confederazione svizzera, Ignazio Cassis - Gli ultimi segnali sono molto incoraggianti, di collaborazione, di ricerca di collaborazione tra la Confederazione e l'Unione europea, che sono interlocutori necessari, naturali, chiamati dalla cultura comune europea a collaborare in ogni campo, in ogni versante, naturalmente secondo le specifiche condizioni e caratteristiche di ciascun soggetto. L'italia farà di tutto per incentivare, agevolare questo colloquio, lo sviluppo di questa collaborazione tra Confederazione svizzera e Unione europea».