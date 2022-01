Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica. Un'elezione arrivata all'ottava votazione nella giornata di sabato. La riunione del Parlamento in seduta comune per il giuramento e il messaggio del Presidente della Repubblica si terrà invece giovedì 3 febbraio alle 15.30. Ecco come funzionerà.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati