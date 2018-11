Mattarella: «Libertà di stampa un grande valore». Fico: «Sarà sempre tutelata»

Sergiointerviene in difesa delladopo gli insulti rivolti ai giornalisti dal vicepremier Luigi. «Al mattino leggo i giornali: notizie e commenti, quelli che condivido e quelli che non condivido e forse questi secondi per me sono ancora più importanti. Perché è importante conoscere il parere degli altri, le loro valutazioni. Quelli che condivido sono interessanti, naturalmente e mi stanno a cuore; ma quelli che non condivido sono per me uno strumento su cui riflettere. E per questo ha un grande valore la libertà di stampa, perché, anche leggendo cose che non si condividono, anche se si ritengono sbagliate, consente e aiuta a riflettere», ha detto il Capo dello Stato agli studenti al Quirinale.